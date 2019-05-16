Kene ısırmalarından nasıl korunulur? 16.05.2019 17:46

Havaların ısınmasıyla birlikte kene kabusu yeniden ortaya çıktı. Uzmanlar artış görülen kene vakaları ile ilgili vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Peki keneye karşı nasıl önlem alınır? A Haber konu ile ilgili olarak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut ile konuştu. İşte uzmanların tavsiyeleri...