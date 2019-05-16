Havaların ısınmasıyla birlikte kene kabusu yeniden ortaya çıktı. Uzmanlar artış görülen kene vakaları ile ilgili vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Peki keneye karşı nasıl önlem alınır? A Haber konu ile ilgili olarak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut ile konuştu. İşte uzmanların tavsiyeleri...
Kene ısırmalarından nasıl korunulur?16.05.2019 17:46
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