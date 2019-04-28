Kendisinin de mezun olduğu Kasımpaşa Lisesi'ni ziyaret eden Binali Yıldırım'dan gülümseten paylaşım 28.04.2019 18:39

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım , kendisinin de mezun olduğu Kasımpaşa Lisesi'nin mezunlar platformunun geleneksel pilav günü etkinliğinde okul arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Yıldırım, etkinliğe katılan lise arkadaşlarıyla tokalaşarak selamlaştı. Bir süre sohbet eden Yıldırım, günün anısına okul arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Binali Yıldırım okul arkadaşları ve öğretmenleri arasında geçen sohberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Yıldırım, "4/B sınıfı öğrencisi 858 numaralı Binali Yıldırım olarak bugün Kasımpaşa Lisesi'ndeki arkadaşlarımla hasret giderdim. Kimin daha çok devamsızlık yaptığı her zaman merak konusu olmuştur. Öğretmenlerimle eski günleri anmak çok keyifliydi, kendilerine teşekkür ediyorum.