Kahramanmaraş’ta girdiği ruh bunalımı sonucu kendini basketbol potasına asan genci polis son anda kurtardı. Alınan bilgilere göre, Aksu Mahallesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Y.K, girdiği ruhi bunalım sonucu intihar etmek istedi. Evinin yanında bulunan basket potasına ip bağlayan genci gören vatandaşlar, polise ekiplerine bilgi verdi.Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kendini potaya asan genci ipi keserek son anda kurtardı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Y.K’nın hayat tehlikeyi atlattığı öğrenildi.Polisin ulaştığı annesi Ş.K. ise, “Saat 02.00 sıralarında polis geldi. Oğlumu sordular. Bende yatak odasını kontrol ettiğimde evde yoktu. Polis ekipleriyle birlikte parka gittim. Oğlumun intihar etmek istediğini öğrendim. Polis ekiplerine teşekkür ederim” dedi.
Kendini basketbol potasına asan genci polis son anda kurtardı04 Ocak 2019, Cuma
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