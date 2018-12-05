Adana’da kendini asker olarak tanıtan bir kişi sabah kuyumcudan ayırttığı altınları akşam gelip çaldı. Kendini asker olarak tanıtan hırsız kuyumcudan 11 bin TL değerinde altın çaldı. Çevredeki vatandaşlar ise kuyumcunun soyulduğunu fark edince film izler gibi olayı izledi.
Kendini asker olarak tanıtan hırsızlık zanlısı kuyumcudan 11 bin TL’lik altını böyle çaldı05 Aralık 2018, Çarşamba
- Kendini asker olarak tanıtan hırsızlık zanlısı kuyumcudan 11 bin TL’lik altını böyle çaldı
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