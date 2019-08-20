Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden uyuşturucu çıktı 20.08.2019 12:35

Erzurum’da hamile olduğunu söyleyen kadının üzerinden bin 506 gram eroin maddesi çıktı. Gözaltına alınan Ş.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.