Haberler Web TV Kendall Jenner bikinili videosuyla sosyal medya akımı olan Bottle Cap Challenge akımına dahil oldu

Kendall Jenner bikinili videosuyla sosyal medya akımı olan Bottle Cap Challenge akımına dahil oldu

09.07.2019 13:14

Dünyaca ünlü manken Kendall Jenner, birçok ünlünün dahil olduğu sosyal medya akımı olan Bottle Cap Challenge'a jet skili videosuyla katıldı.


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