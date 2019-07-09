Kendall Jenner bikinili videosuyla sosyal medya akımı olan Bottle Cap Challenge akımına dahil oldu

Dünyaca ünlü manken Kendall Jenner, birçok ünlünün dahil olduğu sosyal medya akımı olan Bottle Cap Challenge'a jet skili videosuyla katıldı.
Kendall Jenner bikinili videosuyla sosyal medya akımı olan Bottle Cap Challenge akımına dahil oldu09.07.2019 13:14
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