Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde verdiği sözler lafta kaldı! 12.11.2019 15:57

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm dünyanın başarı saydığı hükümetin dış politikalarını eleştirerek "Söz nerede?" diye sordu. Kılıçdaroğlu'nun bu sorusu, yerel seçimler öncesinde belediye çalışanlarının işlerinden olmayacağı konusunda verdiği ve tutamadığı sözleri akıllara getirdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine asılsız Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

Tüm dünyanın başarı olarak nitelediği Suriye politikasını dahi eleştiren Kılıçdaroğlu, "söz nerede?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'nun bu sorusu yerel seçimler öncesinde verdikleri ama tutamadıkları sözleri akıllara getirdi.

Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesinde partisinin belediye başkan adayları için yaptığı propaganda "Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Ben bütün işçilere namus söz veriyorum ve garanti veriyorum. Eğer kazandığımız bir belediyede belediye başkanı haksız bir şekilde bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak. Ben onun peşine düşeceğim ve onun işini tekrar eski konumuna getireceğim." ifadelerini kullanmıştı.

PROPAGANDADA VERİLEN SÖZLER BALON OLDU UÇTU!

Ancak göreve gelen CHP'li belediyelerde adeta bir işçi kıyımı yaşandı. CHP'li Bolu Belediyesi'nde 97 kişi işten çıkarılırken yine bir diğer CHP'li belediye olan Antalya'nın Finike ilçesinde 60 belediye personeli sulama kanallarına sürgün edildi. Döşemealtı Belediyesi'nde ise 100 kişi sürgüne gönderildi.

Adana'da MHP'den başkanlığı alan CHP, Ceyhan ilçesinde 143 kişinin işine son verdi.

Yine CHP'li belediye olan Edirne'nin Enez ilçesinde 24 işçinin yeri değiştirildi.

25 yıllık AK Parti yönetiminin ardından görevi devralan CHP İBB'de şuana kadar, İSMEK'ten 2 bin 652, İSKİ sözleşmeliden 350, İBB ve iştiraklerinden 3 bin 400 olmak üzere toplam 6 bin 402 işçiyi işten çıkardı.

VATANDAŞTAN TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve parti üyelerinin sözlerini yerine getirmeyip Başkan Erdoğan'ı eleştirmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'na "Senin verdiğin sözler nerede?" diye sordu.