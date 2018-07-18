Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına AK Parti'den sert cevap! 17 Temmuz 2018, Salı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu,15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi gecesi için "Erdoğan Marmaris'te saklandı" diyerek yeni bir skandal açıklamaya imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu skandal açıklamasına AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal A Haber canlı yayınında şu sözlerle cevap verdi; "Kılıçdaroğlu göreve geldiğinden beri zehirli dili ile Türk Siyasetini zehirlemeye devam ediyor. Yalan, iftira bu nefret dili ve her şey milletin gözü önünde gerçekleşmişken o geceyi saniye saniye hepimiz izlemişken... Kemal Kılıçdaroğlu, her zaman olduğu gibi kendi partisi içerisinde ne zaman sıkışsa bu yenik ve zavallı adam 9. yenilgisini de yine dilinden zehir akıtarak yalan ve iftiralarla bir şekilde tahkim etmeye çalışıyor."