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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı cehaleti! Yine kendine güldürdü

14.03.2019 18:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı gaflarla her defasında kendine güldürmeyi başarıyor. Bay Kemal'den katıldığı bir televizyon kanalının canı yayınında bir gaf daha geldi. Bay Kemal'in Osmanlı'yla ilgili özel bir televizyon kanalında yaptığı gafa tepkiler çığ gibi büyüyor. Kılıçdaroğlu'nun "Osmanlı'nın parasını basacak bankası yoktu" gafına Tarihçi Ahmet Anapalı A Haber'de yanıt verdi.


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