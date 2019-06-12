Kemal Kılıçdaroğlu’nun çirkin iftirası ortaya çıktı 12.06.2019 14:36

Kılıçdaroğlu, 11 Haziran’da gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısı’nda Saadet Partisi’nin İstanbul Adayı Necdet Gökçınar’ın, aday olduğu için 2 oğlunun işten çıkarıldığı iddiasını ortaya atmıştı. Kılıçdaroğlu’nun bu çirkin iftirası, Necdet Gökçınar’ın açıklamasıyla ortaya çıktı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Haziran'da gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısı'nda Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar'ın aday olduğu için 2 oğlunun işten çıkarıldığı iddiasını ortaya atmıştı.

ÇİRKİN İFTİRASI ORTAYA ÇIKTI

Yalan ve iftira bataklığından bir türlü çıkmayan CHP ve lideri Kılıçdaroğlu'nun çirkin iftirasını bizzat iddiaların odağındaki Saadet Partisi İstanbul adayı Necdet Gökçınar yalanladı.

Gökçınar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Son günlerde ailem hakkında bir konu gündemi hayli işgal etmektedir. Bu sebeple bu konu hakkında bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Bu açıklamayı yapmaktaki amacım, birtakım siyasilerin adımı ve ailemi kullanarak asılsız bazı açıklamalarda bulunmalarıdır. Eşim ve oğlum tarafından işletilen Hukuk Bürosu, 2004 senesinden beri İGDAŞ kurumunun alacaklarının tahsil faaliyetlerini yürütmektedir. Söylenildiği gibi oğlum ve eşim İGDAŞ personeli değildir, İGDAŞ kurumuyla aralarında sadece vekalet sözleşmesi vardır. İBB'mizin köklü kurumlarından İGDAŞ'ı haksız çıkarmak amaçlı bir polemiğe girmeyeceğimi belirtir, bu konuda son sözün bu olduğunu kamuoyuna saygılarımla bildiririm." İfadelerini kullandı.