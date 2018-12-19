CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde skandal bir açıklama yaparak “Bütün meydanlar dolmalıdır. İşçiler hakkını aramalı sokağa çıkmalıdır.” demişti. Öte yandan Kılıçdaroğlu, “Asgari ücreti 2.200 TL yapacağım” vaadinde bulunmuştu. CHP yönetimindeki Şişli Belediyesi işçileri bugün 'belediye maaşlarımızı vermiyor' diyerek belediye önünde protesto gerçekleştirdi. Hem işçileri sokağa çağıran hem de asgari ücret artışı vaadi veren Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri sosyal medyada “Kılıçdaroğlu önce sen işçilerin maaşlarını öde” sözleriyle büyük tepki gördü.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret şovu elinde patladı! CHP'li Şişli Belediyesi işçilerinden protesto19 Aralık 2018, Çarşamba
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- Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret şovu elinde patladı! CHP'li Şişli Belediyesi işçilerinden protesto
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