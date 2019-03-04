CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde içerideki teröristlere kucak açtığı gibi, Türkiye'yi dışarıdan tehdit eden teröristlere de kol kanat gerdi. Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında "Türkiye'nin beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama: ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz04.03.2019 22:32
- Bay Kemal hunharca HDP ittifakını inkar etmeye devam etti
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama: ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz
- Beton Ekrem'in yalan siyaset zincirine bir halka daha eklendi! Beton Ekrem kendini yalanladı!
- Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı "Mavi Vatan 2019" devam ediyor
- Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
- Tanımadığı bir kişi dokundu, hayatı kurtuldu! İnanılmaz anlar...
- CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'tan LGBT propagandası
- Galatasaraylı Diagne'nin sır eşini görenler şaşkına döndü!
- Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi
- Rusya'dan ABD ile yapılan nükleer anlaşma ile ilgili flaş açıklama
- Başkan Erdoğan: Türkiye gerçek manada ekonomik bağımsızlığına kavuştu
- Akıncı Üssü davasında flaş gelişme! "Başkan Erdoğan'a suikast girişimi Akıncı'dan yönetildi"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.