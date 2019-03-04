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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama: ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz

04.03.2019 22:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde içerideki teröristlere kucak açtığı gibi, Türkiye'yi dışarıdan tehdit eden teröristlere de kol kanat gerdi. Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında "Türkiye'nin beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz" dedi.


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