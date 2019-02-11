Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Karamollaoğlu' gafı 11.02.2019 09:24

Siyaset sahnesine çıktığı günden beri gaflarıyla meşhur olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gaflarına bir yenisini daha ekledi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için CHP Ankara adayları tanıtımına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nun soyadını bir türlü söyleyemedi.