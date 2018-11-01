Haberler Web TV Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret

01 Kasım 2018, Perşembe

Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında "Andımız" tartışmalarına yönelik soruya verdiği cevapta yine bir skandala imza attı. Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı'nın "Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet bu celal?" dizelerine yönelik "Kimin ırkı bu? Hani ırkçılık yapmayacaktık?" sözleriyle İstiklal Marşı'na adeta hakaret etti. Konuşmasının devamında Başkan Erdoğan'ı İstiklal Marşı'nı bilmemekle suçlayan Kılıçdaroğlu'nun, yakın bir dönemde İstiklal Marşı'nı "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alçak" şeklinde okuması büyük tepki çekmişti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları