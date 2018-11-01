Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret

Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında "Andımız" tartışmalarına yönelik soruya verdiği cevapta yine bir skandala imza attı. Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı'nın "Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet bu celal?" dizelerine yönelik "Kimin ırkı bu? Hani ırkçılık yapmayacaktık?" sözleriyle İstiklal Marşı'na adeta hakaret etti. Konuşmasının devamında Başkan Erdoğan'ı İstiklal Marşı'nı bilmemekle suçlayan Kılıçdaroğlu'nun, yakın bir dönemde İstiklal Marşı'nı "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alçak" şeklinde okuması büyük tepki çekmişti.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret01 Kasım 2018, Perşembe
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