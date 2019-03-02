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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan halka "şerefsiz" diyen CHP'li Lütfü Savaş'a tebrik ziyareti!

02.03.2019 18:52

Geçtiğimiz günlerde köylüleri "Oy yoksa size hizmet yok." diye tehdit eden ve "şerefsizler" diye hakaret yağdıran Lütfü Savaş'a CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adeta tebrik ziyareti geldi. Tüm bu yaşanan skandallar "yıllar geçse de CHP zihniyeti hep aynı" dedirtti.


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