Geçtiğimiz günlerde köylüleri "Oy yoksa size hizmet yok." diye tehdit eden ve "şerefsizler" diye hakaret yağdıran Lütfü Savaş'a CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adeta tebrik ziyareti geldi. Tüm bu yaşanan skandallar "yıllar geçse de CHP zihniyeti hep aynı" dedirtti.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan halka "şerefsiz" diyen CHP'li Lütfü Savaş'a tebrik ziyareti!02.03.2019 18:52
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan halka "şerefsiz" diyen CHP'li Lütfü Savaş'a tebrik ziyareti!
- Başkan Erdoğan'dan küçük çocuğa: Ula bir dur da
- Fenerbahçe ‘Obrigado Alex’in ilk bölümünü yayınladı!
- Kirli pazarlık! YPG/PKK, DEAŞ'lı teröristlere Türkiye güzergahını açtı
- Başkan Erdoğan: Bu tür yanlışları devam ettikçe bunlara bu bedelleri ödeteceğiz
- Başkan Erdoğan: Milletimizin huzuruna kast edenleri yok edeceğiz
- Emekliye ek ödeme ne zaman yapılacak? Ek ödeme kimlere veriliyor? Faruk Erdem detaylarını anlattı
- Başkan Erdoğan'dan 'Hindistan-Pakistan' krizi sonrası ilk açıklama!
- Sancaktepe'de soba faciası: İki kardeş hayatını kaybetti
- Şeyma Subaşı'nın maskeli cesur pozları olay yarattı!
- ABD'den kritik terör örgütü PKK açıklaması
- ABD'nin PKK kararına Türkiye'den ilk tepkiler
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.