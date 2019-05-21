Kemal Kılıçdaroğlu yine YSK'yı hedef aldı 21.05.2019 21:12

31 Mart yerel seçimlerinde oy hırsızlığının deşifre olmasıyla panikleyen CHP'li yöneticiler birbiri ardına Yüksek Seçim Kurulu'na tehditte bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak tehdit dilini kullandı. YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerinin iptal etmesinin ardından ise, CHP, AK Parti'nin YSK'yı tehdit ettiği ve baskı altına aldığını öne sürdü.

YİNE YSK'Yİ HEDEF ALDI

İstanbul seçimlerinin yenilenme kararını kınayan TÜSİAD'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahip çıktı. Hedefinde ise Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile TESK vardı. CHP Genel Başkanı, YSK üyelerine yönelik çete suçlamasını sürdürdü.

YSK'nın İstanbul kararı sonrası partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, YSK hakimleri için "Çete mensubu" benzetmesi yaparak skandala imza atmıştı. Bu sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu, 7 hakimin ismini tek tek sayıp CHP'lilere yuhalatmıştı.