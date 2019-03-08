CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon kanalında düzenlenen programda yine kendisine güldürdü. Bol keseden atma siyasetini sürdüren Bay Kemal, seçimlere ilişkin beklentilerini açıklarken iddialı cümleler kurdu. 'İstanbul'u alacağız, Ankara'yı, Bursa'yı, Mersin'i alacağız.' ifadelerini kullanan Bay Kemal'in bu sözleri sunucuyu adeta gülme krizine soktu.
Kemal Kılıçdaroğlu yine bol keseden attı! İddialı sözleri sunucuyu gülme krizine soktu08.03.2019 22:16
- Kemal Kılıçdaroğlu yine bol keseden attı! İddialı sözleri sunucuyu gülme krizine soktu
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