Kemal Kılıçdaroğlu yine bol keseden attı! İddialı sözleri sunucuyu gülme krizine soktu 08.03.2019 22:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon kanalında düzenlenen programda yine kendisine güldürdü. Bol keseden atma siyasetini sürdüren Bay Kemal, seçimlere ilişkin beklentilerini açıklarken iddialı cümleler kurdu. 'İstanbul'u alacağız, Ankara'yı, Bursa'yı, Mersin'i alacağız.' ifadelerini kullanan Bay Kemal'in bu sözleri sunucuyu adeta gülme krizine soktu.