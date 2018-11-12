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Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Türk gizlice görüştü mü?

12 Kasım 2018, Pazartesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler öncesi HDP siyasetinin güçlü ismi Ahmet Türk ile Ankara'da beş yıldızlı bir otelde buluştuğu iddia edildi. Haberin ayrıntılarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.


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