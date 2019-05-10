Kemal Kılıçdaroğlu, önce hakaretler yağdırdı bir gün sonra ise yardımcısını 'çete' dediği YSK'nın kapısına yolladı 10.05.2019 00:21

31 Mart yerel seçimlerinde oy hırsızlığının deşifre olmasıyla panikleyen CHP'li yöneticiler birbiri ardına Yüksek Seçim Kurulu'na tehditte bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak tehdit dilini kullandı. YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerinin iptal etmesinin ardından ise, CHP, AK Parti'nin YSK'yı tehdit ettiği ve baskı altına aldığını öne sürdü.

YSK'NIN KAPISINI ÇALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'çete' diyerek hakaret ettiği YSK'nın kapısını çaldı. Kılıçdaroğlu YSK'ya itirazda bulundu. Hakaretlerin hemen ardından yapılan itiraz ise CHP'deki tutarsız ve siyasi nezaketten uzak anlayışı bir kez daha gözler önüne serdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, önce hakaretler yağdırdı bir gün sonra ise yardımcısını çete dediği YSK'nın kapısına yolladı. CHP, İstanbul'un 39 ilçesindeki seçimlerin ve 24 Haziran seçimlerinin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.





Kamuoyu bu skandal sözlerini tartışırken parti yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. CHP'nin itiraz dilekçesi YSK'ya teslim edildi. Kılıçdaroğlu dilekçe teslim edildikten sonra da tehditlerine devam etti.

SOSYAL MEDYADAN SKANDAL TEHDİTLERE DEVAM ETTİLER

Kılıçdaroğlu skandal sözlerini sosyal medya üzerinden sürdürdü. Benzer açıklamalar CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan da geldi.