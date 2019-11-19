Kemal Kılıçdaroğlu EYT kanununda imzası olan Yaşar Okuyan'ı alkışlattı! 19.11.2019 17:49

Katıldığı bir toplantıda EYT için "EYT'liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz." ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında söz konusu kanunda imzası bulunan Yaşar Okuyan'ı "SGK konusunda en güzel çalışmaları yapan sayın bakandır" diye tanıttı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) desteğini alabilmek için grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

EYT'nin sorun haline geldiğini savunan Kılıçdaroğlu, çözümün CHP'de olduğunu söyledi.

"EN GÜZEL ÇALIŞMALARI YAPAN SAYIN BAKAN YAŞAR OKUYAN"

Kemal Kılıçdaroğlu, "SGK konusunda da çatıyor, bir sürü laf ediyor ama bunların hiçbir ciddiyeti yok. Aramızda Sayın Yaşar Okuyan var. SGK konusunda en güzel çalışmaları yapan sayın bakandır. Hakkını teslim edelim." ifadelerini kullandı.

KANUNDA İMZASI VAR

CHP Lideri'nin salonda alkışlattığı Yaşar Okuyan, bugün sorun olarak Türkiye'nin karşısına çıkan EYT kanununu onaylayan isim olarak biliniyor.

1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı kanun ile emeklilik için; prim ve çalışma gününün yanında yaş şartı da eklendi. Bu eklenen şart ile 1999'dan önce işe giren yaklaşık 750 bin kişi, prim ve gün sayısını tamamlamasına rağmen yaşı beklediği için emekli olamıyor.

1999 yılında çıkan yasada, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın imzası var.

Okuyan, daha önce yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a net bir şekilde destek vermişti.

"38 YAŞINDA EMEKLİ Mİ OLUR, DOĞRU BİR İŞ YAPTIM"

Yaşar Okuyan, "38 yaşında emekli mi olur be? 43 yaşında emekli mi olur;? Evet, Yaşar Okuyan getirdi kardeşim. Şerefle savunuyorum. Onurla savunuyorum. Doğru bir iş yaptım." ifadelerini kullanmıştı.