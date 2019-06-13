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Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nu CHP Genel Başkanı ilan etti

13.06.2019 13:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun genel başkan olarak ilan etti.


Gaflarıyla sürekli gündeme gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yine çok konuşulacak bir gafa imza attı. Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı konuşma sırasında "Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu sadece CHP'nin genel başkanı değil." diyen Kılıçdaroğlu, daha sonra sözlerini toparlamaya çalıştı.

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