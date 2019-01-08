Her fırsatta terör örgütleri ile kol kola giren yeri geldiğinde PKK ile yeri geldiğinde FETÖ ile iş birliği içerisinde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada destek olduğu terör örgütleri kervanına DEAŞ’ı da ekledi. Daha düne kadar “Erdoğan DEAŞ’ı destekliyor” yalanı ile uluslararası alanda kamuoyu yaratmayı amaçlayan Kılıçdaroğlu, bu gayesinde başarılı olamayınca şimdi de DEAŞ ve PKK’yı koruyarak, Türkiye’nin Suriye’ye yapmayı planladığı sınır ötesi operasyona karşı çıktı.
Kemal Kılıçdaroğlu DEAŞ operasyonuna karşı çıktı08 Ocak 2019, Salı
- Kemal Kılıçdaroğlu DEAŞ operasyonuna karşı çıktı
- Hindistan’da tek gözlü buzağı şaşkınlığa yol açtı
- CHP'li aday, konuşmasında AK Parti'nin çalışmalarını övünce kürsüden indirildi
- Müge Anlı'da dehşet veren anlar! Akrabaları ve komşuları Havva Palu'yu zorlukla eve sokabildi!
- Müge Anlı Tuncer Ustael'in avukatının yanında verdiği ifadeyi canlı yayında okudu! 7 Ocak
- Ekrem İmamoğlu'ndan 15 Temmuz ile ilgili skandal paylaşım
- Afyon'da lisede büyük dehşet! Gitar kutusundan çıkardı öğretmenine sıktı
- CHP Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na taş çıkaran çark
- Erdoğan müjdeleri sıraladı
- Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü
- Soluk borusuna çekirdek kaçan akademisyen öldü
- Başkan Erdoğan'dan müjde üstüne müjde
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.