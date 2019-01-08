Kemal Kılıçdaroğlu DEAŞ operasyonuna karşı çıktı 08 Ocak 2019, Salı

Her fırsatta terör örgütleri ile kol kola giren yeri geldiğinde PKK ile yeri geldiğinde FETÖ ile iş birliği içerisinde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada destek olduğu terör örgütleri kervanına DEAŞ’ı da ekledi. Daha düne kadar “Erdoğan DEAŞ’ı destekliyor” yalanı ile uluslararası alanda kamuoyu yaratmayı amaçlayan Kılıçdaroğlu, bu gayesinde başarılı olamayınca şimdi de DEAŞ ve PKK’yı koruyarak, Türkiye’nin Suriye’ye yapmayı planladığı sınır ötesi operasyona karşı çıktı.