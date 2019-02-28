Kemal Kılıçdaroğlu bir genç tarafından yöneltilen 'HDP ittifakı'na cevap veremedi! 28.02.2019 23:57

Bursa’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına gelen bir genç, HDP ile iş birliği yapıp yapmadıklarını sordu. Kılıçdaroğlu'nun kısa bir açıklama yapmasına rağmen genç "Bunlarla CHP nasıl oluyor da iş birliği yapıyor?" diyerek tatmin olmadığını söyledi.