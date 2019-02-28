CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 5'inci sınıftan itibaren başörtüsüne izin veren düzenlemeye tepki göstererek 'Başörtüsü ile okula gidilmesi hukuka aykırıdır' dedi. Başörtüsünün aynı zamanda laikliğe aykırı olduğunu ifade eden CHP lideri, başını açıp üniversiteye gitmenin devlet kuralı olduğunu dile getirdi. İşte İslam düşmanı Bay Kemal'in skandal sözleri...
Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsünden neden rahatsız oluyor?28.02.2019 22:06
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