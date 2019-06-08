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Kemal Kılıçdaroğlu ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi kadar bile milli olamadı

08.06.2019 19:08

Kemal Kılıçdaroğlu, her defasında ülke sınırları dışına çıkınca konuşmaktan çekinmeyip ve yalanlarıyla gelişen ve güçlenen Türkiye'yi karalamaya çalışırken, ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi'nin Fransa'dayken bir gazetecinin sorusuna "Prensibim gereği ülke dışındayken başkan hakkında konuşmam" demesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun her defasında ülkeyi şikayet etmesi ise, 'Pelosi kadar bile milli olamadı' dedirtti.


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