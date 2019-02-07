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Kemal Batmaz'ın Gülen'e mektubu jandarmaya takıldı

07 Şubat 2019, Perşembe

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imam Kemal Batmaz'ın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e hitaben yazdığı mektup, jandarma tarafından duruşma salonunda ele geçirildi.


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