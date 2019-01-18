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Kediyi sopayla döven işadamı gözaltına alındı

18 Ocak 2019, Cuma

İstanbul Bahçelievler'de tekstilci işadamı Hakan G.'nin evinde kediyi sopayla defalarca dövmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. İnsanın kanını donduran görüntülerin geçtiğimiz aylarda çekildiği öğrenildi. Görüntüler üzerine polis harekete geçti. Şahıs gözaltına alındı...


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