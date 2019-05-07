Kedinin saldırdığı belediye başkanına 100 dikiş atıldı

Meksika'da pusuya yatan kedi, belediye başkanına saldırdı. Saldırıdan zor kurtulan başkana 100 dikiş atıldı.
Kedinin saldırdığı belediye başkanına 100 dikiş atıldı07.05.2019 21:12
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