Haberler Web TV Kedinin saldırdığı belediye başkanına 100 dikiş atıldı

Kedinin saldırdığı belediye başkanına 100 dikiş atıldı

07.05.2019 21:12

Meksika'da pusuya yatan kedi, belediye başkanına saldırdı. Saldırıdan zor kurtulan başkana 100 dikiş atıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları