Kedi gözlü çocuk: Gece karanlığında da görüyorum 09 Ocak 2019, Çarşamba

Bursa'nın İnegöl ilçesinde milyonda bir kişide görülen rahatsızlığa sahip 6 yaşındaki Emir Kayra Polat'ın gözlerinin adeta Kedi gözlerine benzemesi herkesin dikkatini çekiyor. İki gözde ikişer iris bulunması olarak tanımlanan İris Kolobomu rahatsızlığı bulunan çocuğun gözlerini görenler şaşırıyor. Dikkat çeken göz rengi ve gözlerinde 4 ayrı iris bulunan Kayra, geceleri zifiri karanlıkta bile varlıkları görebiliyor. Herkesin dikkatini çeken Kayra'yı görenler gözlerini kedi gözüne benzetiyorlar.