KDV ve ÖTV indirimi ne zaman bitiyor? Beyaz eşya ve mobilyada KDV ve ÖTV son gün ne zaman? (Video) 29.06.2019 13:53

1 Kasım 2018 tarihinde enflasyonla mücadele kapsamında ÖTV ve KDV indirimleri başlamıştı. KDV ve ÖTV ne zaman indiriminin ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, KDV ve ÖTV indirimi ne zaman bitiyor? Beyaz eşya ve mobilyada KDV ve ÖTV son gün ne zaman?

Enflasyonla mücadele kapsamında başlatılan KDV ve ÖTV indirimlerinin hangi tarihte sona ereceği merak konusu oldu. KDV ve ÖTV indirim fırsatlarından faydalanmak için son günlere gelindi. Peki, KDV ve ÖTV indirimi ne zaman bitiyor? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KDV VE ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Geçen yılın kasım ayında başlatılan, önce 31 Aralık ve 31 Mart'a kadar uzatılan düzenleme, 30 Haziran'da sona erecek. Uygulamaya göre, mobilya sektöründeki KDV oranı yüzde 18 yerine, yüzde 8 olarak uygulanırken, beyaz eşyadaki ÖTV oranları da sıfır olarak baz alınıyor.

Öte yandan, konut satışlarında KDV oranı 31 Aralık 2019'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında daha önce yüzde 4'ten 3'e indirilen oran yıl sonuna kadar devam edecek.

1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV'de yapılan 15'er puanlık indirim yıl sonuna kadar devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran'a kadar sürecek.

Römorklar ile diğer römorklar için de KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması 30 Haziran'da sona erecek. Ayrıca motor silindir hacmi 250 santimetreküpü geçmeyen motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlardan alınan ÖTV'nin sıfırlanması da 30 Haziran'da son bulacak.

KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) NEDİR?

Kısa adı KDV olan Katma değer vergisi ülkede yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın teslim edene ödediği vergi, malın üretiminden tüketimine kadar geçen süre içinde kazandığı katma değer üzerinden alınan ve vergi matrahından düşülmesine imkan veren veya her aşamadaki katma değeri vergileyen bir yayılı muamele vergisi diye tanımlanıyor.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.),sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.),çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.