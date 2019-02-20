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KDV iadelerinde yeni dönem! Bakan Albayrak işaretini vermişti

20.02.2019 10:42

Katma Değer Vergisi (KDV) iadelerinde ödeme sürecinin hızlandırılmasına ilişkin yeni sistemin detayları belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, mükelleflerin vergiye uyum seviyelerini güçlendireceklerini ve kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandıracaklarını belirtmişti. Albayrak, "KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesini sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." demişti.


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