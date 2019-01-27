Kazım Karabekir'in torunu Ferhan Ayasbeyoğlu'ndan 15 Temmuz ayıbı

Kazım Karabekir'in torunu Ferhan Ayasbeyoğlu, Bakan Murat Kurum 15 Temmuz'dan bahsettiği sırada, 'burada bunu konuşmamanızı rica ediyorum, kanıma dokunuyor' diyerek dedesinin kemiklerini sızlattı. Ayasbeyoğlu daha sonra, kendisine tepki gösteren vatandaşlarla da tartıştı.
Kazım Karabekir'in torunu Ferhan Ayasbeyoğlu'ndan 15 Temmuz ayıbı27 Ocak 2019, Pazar
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