Yozgat'ta, 2 otomobil ile 1 traktörün karıştığı trafik kazasında, Sadık Durmuş (55) hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olay yerinden tesadüfen geçen Mustafa Durmuş, yardım etmek için kaza yapan araçların yayına gittiğinde babasının cansız bedeniyle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu.
Kazaya yardım etmek isterken babasının cansız bedeniyle karşılaştı06.07.2019 23:46
- Kazaya yardım etmek isterken babasının cansız bedeniyle karşılaştı
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