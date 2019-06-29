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Kazakistan'da dehşete düşüren kavga | Kazak işçilerden Arap işçilere linç girişimi

29.06.2019 23:42

Kazakistan’ın Atırav şehrindeki bir petrol sahasında Kazak işçiler Arap işçilere linç girişiminde bulundu. Dehşete düşüren olayda yumruklar tekmeler havada uçuştu, o korkunç anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.


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