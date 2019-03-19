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Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti! Nursultan Nazarbayev kimdir?

19.03.2019 17:20

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev görevinden istifa etti. Ülkede devlet başkanlığı görevini geçici olarak Senato Başkanı Kassım Jomart Tokayev üstlenecek.


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