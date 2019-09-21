Kaza yapan kamyonet bir anda alev topuna döndü…Sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu - Video 21.09.2019 10:47

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarparak yan yatan kamyonet alev alev yandı. Hurdaya dönen kamyonet otoyol görevlileri tarafından vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yara almayan sürücü kaza ile ilgili ifade vermek için karakola götürüldü.