Kaza anında kaza yapan aracın içinde neler yaşanıyor? Kazalardaki hasarları en aza indirebilmek için nelere dikkat etmek gerekiyor? A Haber muhabiri Mahmut Keşan takla similasyonuna binip canlı olarak kaza anında neler yaşandığını ayrıntılarıyla aktardı. İşte o anlar...
Kaza anında neler yaşanıyor? Kaza anında nelere dikkat etmek gerekir? (Video)03.07.2019 16:58
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