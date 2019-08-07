Kaz Dağları'nda hangi CHP'lilerin villaları var? 07.08.2019 16:38

Çanakkale’de Kaz Dağlarına 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kirazlı bölgesinde maden arama çalışması yapılırken sanki çalışmalar Kaz Dağları’nda yapılıyormuş gibi bir algı oluşturuluyor. Çarpıcı olan ise bu olaya itiraz edenlerin birçoğunun Kaz Dağları’nda milyon dolarlık villaları ya da arsalarının bulunması. İşte Kaz Dağları gerçeği...

Çanakkale'de Kaz Dağlarına 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kirazlı bölgesinde maden arama çalışması yapılırken sanki çalışmalar Kaz Dağları'nda yapılıyormuş gibi bir algı oluşturuluyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer Kaz Dağları'nın bulunduğu bölgeden yayın yaptı. Çanakkale Tarım Kooperatifi Başkanı Zahit Mert A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Bu işte ya büyük bir yanlışlık var ya da bilgisizlik var" diyen Zahit Mert, Kirazlı ve Balaban tepesinin Kaz Dağları'yla hiçbir alakasının olmadığını ifade etti.



"CHP'Lİ İSİMLERİN KAZ DAĞLARINDA EVLERİ VE ARSALARI VAR"

Kaz Dağları'nda CHP'lilerin villalarının olduğunu belirten Zahit Mert konuşmasına şöyle devam etti: "Arkamızda gördüğümüz binalar Kadıköy eski Belediye Başkanı Nuhoğlu'nun yapmış olduğu binalar. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin Kaz Dağları Yeşilyurt köyündeki villası, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dönümlerce arazileri var. Talanın alasını Kaz Dağlarını katledenler çok açık net ortada. Bu yapılanlar tiyatro diye düşünüyorum."