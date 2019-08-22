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Kayyumu protesto etmek isteyen HDP'lilerden skandal! Hem hırsızlar hem de arsız...

22.08.2019 18:25

Terör bağlantıları tespit edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden alındı. Terör destekçilerinin belediyelerden uzaklaştırılması HDP'de rahatsızlığa neden oldu. İç savaş çağrısı yapan HDP'liler bu kez de kayyumları protesto etme amacıyla bindikleri belediye otobüslerine ücret etmeyerek terör örgütü propagandası yaptı.


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