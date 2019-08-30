Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta? Kayserispor Galatasaray maçı canlı izle 30.08.2019 16:33

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geliyor. Lige kötü başlangıç yapan son şampiyon Galatasaray, Kayseri deplasmanından galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamak istiyor. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Kayserispor Galatasaray muhtemel 11'ler...

Kayserispor-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde zorlu gruba düşen Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'u yenerek ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Transfer çalışmalarıyla taraftarını heyecanlandıran Galatasaray galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Kayserispor Galatasaray muhtemel 11'ler...

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Galatasaray mücadele edecek. Kayserispor - Galatasaray maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Büyüşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Samet Çavuş yapacak. Dördüncü hakemin Ramazan Keleş olacağı karşılaşmada VAR hakemi Volkan Bayarslan olacak.

MUHTEMEL 11'LER

KAYSERİSPOR

Lung, Yasir, Abdennour, Poulain, Lopes, Djedje, Rianstra, Hanrique, Mensah, Ziya, Umut

SAKAT: Şamil Çinaz, Artem Kravets, Alpay Çelebi

CEZALI: Yok

GALATASARAY

Muslera; Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo - Nzonzi - Feghouli, Donk, Belhanda, Adem - Babel

SAKAT: Emre Akbaba

CEZALI: Seri

KAYSERİSPOR İLE GALATASARAY 47. RANDEVUDA

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 47. kez karşılaşacak.

Süper Lig tarihinde oynanan 46 maçta İstikbal Mobilya Kayserispor 3 kez Galatasaray 29 kez kazandı, 14 müsabakada da galip gelen olmadı. Bu maçlarda Galatasaray 100 kez gol sevinci yaşarken Kayserispor ise rakibine 34 gol atabildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, rakibi Galatasaray ile Kayseri'de oynadığı maçlarda 1 kez kazanırken 12 kez berabere kaldı. 10 kez mağlup oldu. Kayserispor tek galibiyetini 1973-1974 sezonunda 2-0 ile almıştı. O maçta golleri Metin Ülgen ile (Yılancı) Mustafa Yücel kaydetmişti.

Kayserispor ile Galatasaray arasındaki mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Samet Çavuş yapacak. Saat 20:30'daki mücadelenin dördüncü hakem olarak Ramazan Keleş görev alacak.

Galatasaray-Kayserispor maçları ve sonuçları:

Süper Lig

2018/2019 Galatasaray-Kayserispor 3-1

2018/2019 Kayserispor-Galatasaray 0-3

2017/2018 Kayserispor-Galatasaray 1-3

2017/2018 Galatasaray-Kayserispor 4-1

2016/2017 Galatasaray-Kayserispor 1-2

2016/2017 Kayserispor-Galatasaray 1-1

2015/2016 Galatasaray-Kayserispor 6-0

2015/2016 Kayserispor-Galatasaray 1-1

2013/2014 Galatasaray-Kayserispor 0-1

2013/2014 Kayserispor-Galatasaray 2-4

2012/2013 Kayserispor-Galatasaray 1-3

2012/2013 Galatasaray-Kayserispor 3-0

2011/2012 Galatasaray-Kayserispor 1-0

2011/2012 Kayserispor-Galatasaray 0-2

2010/2011 Galatasaray-Kayserispor 1-1

2010/2011 Kayserispor-Galatasaray 0-0

2009/2010 Kayserispor-Galatasaray 0-0

2009/2010 Galatasaray-Kayserispor 4-1

2008/2009 Galatasaray-Kayserispor 1-1

2008/2009 Kayserispor-Galatasaray 0-0

2007/2008 Galatasaray-Kayserispor 2-0

2007/2008 Kayserispor-Galatasaray 1-1

2006/2007 Kayserispor-Galatasaray 0-0

2006/2007 Galatasaray-Kayserispor 4-0

2005/2006 Galatasaray-Kayserispor 3-0

2005/2006 Kayserispor-Galatasaray 1-3

2004/2005 Kayserispor-Galatasaray 2-2

2004/2005 Galatasaray-Kayserispor 5-1

1997/1998 Galatasaray-Kayserispor 5-1

1997/1998 Kayserispor-Galatasaray 1-2

1995/1996 Galatasaray-Kayserispor 5-0

1995/1996 Kayserispor-Galatasaray 1-2

1994/1995 Kayserispor-Galatasaray 0-1

1994/1995 Galatasaray-Kayserispor 2-1

1993/1994 Galatasaray-Kayserispor 3-1

1993/1994 Kayserispor-Galatasaray 1-2

1992/1993 Galatasaray-Kayserispor 4-2

1992/1993 Kayserispor-Galatasaray 1-1

1985/1986 Galatasaray-Kayserispor 5-2

1985/1986 Kayserispor-Galatasaray 0-0

1979/1980 Galatasaray-Kayserispor 2-0

1979/1980 Kayserispor-Galatasaray 1-1

1974/1975 Kayserispor-Galatasaray 1-1

1974/1975 Galatasaray-Kayserispor 2-0

1973/1974 Kayserispor-Galatasaray 2-0

1973/1974 Galatasaray-Kayserispor 1-0