Kayserispor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM video İZLE 03.11.2019 18:38

Fenerbahçe Kayserispor karşısında liderlik maçına çıkıyor. Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında sarı lacivertliler deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Lider Alanyaspor'un Başakşehir karşısında puan kaybetmesinin ardından Fenerbahçe 3 puan alarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Ev sahibi Kayserispor ise ligde zor günler geçiriyor. 4 puanla ligin sonuna demirleyen sarı kırmızılılar sezonun ilk galibiyetini alıp kara bulutları dağıtmak istiyor. Saat 19'da başlayacak mücadele Bein Sports ekranından naklen yayınlanacak. Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı anlatımını takvim.com.tr'den de takip edebilrisiniz...

Fenerbahçe Kayserispor karşısında liderlik maçına çıkıyor. Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında sarı lacivertliler deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor.

Lider Alanyaspor'un Başakşehir karşısında puan kaybetmesinin ardından Fenerbahçe 3 puan alarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Ev sahibi Kayserispor ise ligde zor günler geçiriyor. Topladığı 4 puan ile ligin sonuna demirleyen sarı kırmızılılar sezonun ilk galibiyetini alıp kara bulutları dağıtmak istiyor. Saat 19'da başlayacak mücadele Bein Sports ekranından naklen yayınlanacak. Taraftarlar KAYSERİSPOR FENERBAHÇE maçı CANLI anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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