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Kayseri'de 'swinger' operasyonu: 4'ü kadın 8 kişi adliyeye sevk edildi

05.04.2019 12:31

Kayseri'de sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak para karşılığı 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü kadın 8 kişi, adliyeye sevk edildi.


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