Haberler Web TV Kayseri'de özel halk otobüsü alt geçitte kaza yaptı: 8 yaralı

Kayseri'de özel halk otobüsü alt geçitte kaza yaptı: 8 yaralı

02.05.2019 15:51

Kayseri'de yağan yağmur sonrasında alt geçitte kontrolünü kaybeden özel halk otobüsü duvara çarptı. Kazada yaralanan 8 kişi hastanelere kaldırıldı.


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