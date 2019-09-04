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Kayseri'de korku dolu anlar! Sevgilisinden ayrılınca bunalıma girdi intihara kalkıştı

04.09.2019 21:15

Kayseri'de sevgilisinden ayrılınca bunalıma girerek işhanının 5'inci katında pencereye çıkıp, intihara kalkışan Ş.D. (28) adlı kadın, 1 saat süren çalışma ile ikna edildi.


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