Kayseri'de korku dolu anlar! Sevgilisinden ayrılınca bunalıma girdi intihara kalkıştı

Kayseri'de sevgilisinden ayrılınca bunalıma girerek işhanının 5'inci katında pencereye çıkıp, intihara kalkışan Ş.D. (28) adlı kadın, 1 saat süren çalışma ile ikna edildi.
Kayseri'de korku dolu anlar! Sevgilisinden ayrılınca bunalıma girdi intihara kalkıştı04.09.2019 21:15
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