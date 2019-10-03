Kayseri'de genç kız, babasının traktörüyle iş yerine girdi (Video) 03.10.2019 21:24

Kayseri'de babasının traktörünü çalıştıran Rabia A. (20) aracın kontrolünü kaybederek optik dükkânına daldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı İşyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.