Kayseri'de babasının traktörünü çalıştıran Rabia A. (20) aracın kontrolünü kaybederek optik dükkânına daldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı İşyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayseri'de genç kız, babasının traktörüyle iş yerine girdi (Video)03.10.2019 21:24
- Taksim'de intihar girişimi! Film gibi izlediler...
- Meyve sebze halinde silah sesleri: 2 yaralı
- Bozkırın Tezenesi 'Neşet Ertaş' Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anıldı
- Kayseri'de genç kız, babasının traktörüyle iş yerine girdi (Video)
- Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat! (Video)
- Netanyahu'ya bir şok daha! İsrail'de koalisyon çıkmazı (Video)
- CHP, YPG'ye neden terör örgütü diyemiyor?CHP neyi amaçlıyor? İşte CHP-PYD gerçeği!
- Uşak'ta yaşlı kadın öldürülüp ziynet eşyaları çalındı! Katili en yakını çıktı
- Beşiktaş'ta Diaby Wolverhampton maçı kadrosundan çıkarıldı (Video)
- Medipol Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı canlı anlatım izle
- Başkan Erdoğan sistem tatrışmalarına noktayı koydu! "Değişiklik olmayacak"
- Başkan Erdoğan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.