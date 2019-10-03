Haberler Web TV Kayseri'de genç kız, babasının traktörüyle iş yerine girdi (Video)

Kayseri'de genç kız, babasının traktörüyle iş yerine girdi (Video)

03.10.2019 21:24

Kayseri'de babasının traktörünü çalıştıran Rabia A. (20)  aracın kontrolünü kaybederek optik dükkânına daldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı İşyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları