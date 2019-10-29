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Kayseri'de feci olay! TIR otomobili ikiye böldü

29.10.2019 18:07

Kayseri'de meydana gelen kazada TIR'ın çarptığı bir otomobil ikiye bölündü. TIR'ın sürücüsü Mehmet S. ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kayseri'nin Develi ilçesinde tırın çarptığı otomobil 2'ye bölünürken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Develi Çeyreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet S. yönetimindeki 52 KA 51 plakalı otomobil, Yunus B. yönetimindeki 06 BB 4405 plakalı tırın önüne çıktı. Tırın çarpması sonucu otomobil 2'ye bölünürken, sürücü Mehmet S., ağır yaralandı.

Mehmet S., kaldırıldığı Develi Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. İkiye bölünen otomobil de çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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