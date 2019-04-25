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Kayseri’de dehşet anları! Polis köşeye sıkıştırınca...

25.04.2019 17:55

Kayseri'de "dur" ihtarına uymayıp araçla kaçan ve polise ateş açan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Köşeye sıkışan şahıs silahı önce karnına sonra kafasına doğrulttu. 15 suçtan kaydı bulunan şahıs polis ekiplerinin ikna çabası sonrasında üzücü bir olay yaşanmadan gözaltına alındı.


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