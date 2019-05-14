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Kayseri'de aranan kişi polisi görünce 5. kattan atladı

14.05.2019 09:41

Kayseri'de aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda polisi karşısında gören bir şüpheli, 5. kattan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


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