Kayseri'de aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda polisi karşısında gören bir şüpheli, 5. kattan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kayseri'de aranan kişi polisi görünce 5. kattan atladı14.05.2019 09:41
- Kayseri'de aranan kişi polisi görünce 5. kattan atladı
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