Kayseri seçim sonuçları: 31 Mart Kayseri ilçeleri yerel seçim sonuçları ve oy oranları! Hangi parti kazandı? 31.03.2019 21:52

Kayseri yerel seçim sonuçları, günün en çok aranılanları arasında. 31 Mart yerel seçimleri için Kayserililer sandık başına gitti. Saat 17.00'de sona eren oy kullanma işleminin ardından seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. Kayseri seçim sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde. Peki, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Kayseri'de hangi parti kazandı? İşte ilçe ilçe Kayseri yerel seçim sonuçları...