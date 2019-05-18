Kayseri merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 31 gözaltı kararı, 15 gözaltı

Kayseri polisi tarafından FETÖ'nün TSK asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 31 kişi için yakalama çalışması başlatıldı. Operasyonda şimdiye kadar 15 kişi gözaltına alındı.
Kayseri merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 31 gözaltı kararı, 15 gözaltı18.05.2019 10:29
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