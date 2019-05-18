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Kayseri merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 31 gözaltı kararı, 15 gözaltı

18.05.2019 10:29

Kayseri polisi tarafından FETÖ'nün TSK asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 31 kişi için yakalama çalışması başlatıldı. Operasyonda şimdiye kadar 15 kişi gözaltına alındı.


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